Megéri válaszolni a rendőrségnek, most nyerhet vele

Az idősek világnapja alkalmából nyereményjátékra hívja a 65 év felettieket a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Facebook-oldalukon közzétettek egy tíz kérdésből álló, bűn- és baleset-megelőzési témájú tesztet. A kérdésekre adott válaszokat a [email protected] e-mail címünkre várják 2025. október 8-ig, és kérik, hogy a játékban résztvevők írják meg telefonszámukat is a későbbi egyeztetés miatt.