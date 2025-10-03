Nyereményjáték
Megéri válaszolni a rendőrségnek, most nyerhet vele
A 65 év felettiek válaszait várja a rendőrség a bűn- és baleset-megelőzési tesztre, amellyel nyerni is lehet.
Az idősek világnapja alkalmából nyereményjátékra hívja a 65 év felettieket a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Facebook-oldalukon közzétettek egy tíz kérdésből álló, bűn- és baleset-megelőzési témájú tesztet. A kérdésekre adott válaszokat a [email protected] e-mail címünkre várják 2025. október 8-ig, és kérik, hogy a játékban résztvevők írják meg telefonszámukat is a későbbi egyeztetés miatt.
A nyertesek névsorát október 15-én teszik közzé, ugyancsak a Tolna vármegyei rendőrség Facebook-oldalukon.
