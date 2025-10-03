október 3., péntek

Helga névnap

+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyereményjáték

54 perce

Megéri válaszolni a rendőrségnek, most nyerhet vele

Címkék#Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság#bűn baleset#idősek#rendőrség

A 65 év felettiek válaszait várja a rendőrség a bűn- és baleset-megelőzési tesztre, amellyel nyerni is lehet.

Révészné Hanol Erzsébet

Az idősek világnapja alkalmából nyereményjátékra hívja a 65 év felettieket a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Facebook-oldalukon közzétettek egy tíz kérdésből álló, bűn- és baleset-megelőzési témájú tesztet. A kérdésekre adott válaszokat a [email protected] e-mail címünkre várják 2025. október 8-ig, és kérik, hogy a játékban résztvevők írják meg telefonszámukat is a későbbi egyeztetés miatt.

A nyertesek névsorát október 15-én teszik közzé, ugyancsak a Tolna vármegyei rendőrség Facebook-oldalukon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu