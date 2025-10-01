Meghalt dr. Piros Attila dandártábornok

Életének 64. évében elhunyt dr. Piros Attila dandártábornok, aki 1992 és 1997 között vezette a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Neutron bevetési egységét. A család gyászában részvéttel osztozunk, emlékét tisztelettel megőrizzük! – írta Facebook-bejegyzésében a Tolna Vármegyei Rendőrség.

Fotó: Shutterstock

A Police.hu is közölte a gyászhírt, eszerint dr. Piros Attila 1984-től teljesített szolgálatot a Belügyminisztérium különböző szerveinél. Hosszú pályafutása alatt tisztességgel szolgálta hazáját minisztériumi munkaköreiben és a rendőrségi beosztásaiban, többek között a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság közbiztonsági igazgatójaként, az Országos Rendőr-főkapitányság Hivatal vezetőjeként, a Somogy és a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitányaként.

Több mint 40 évet töltött a köz szolgálatában.

Dr. LL.M. Piros Attila r. dandártábornokot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar Rendőrség saját halottjának tekinti.