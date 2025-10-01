október 1., szerda

Gyász

1 órája

Meghalt dr. Piros Attila dandártábornok

Címkék#dandártábornok#Dr Piros Attila#gyászhír

Életének 64. évében, 2025. szeptember 27-én elhunyt dr. Piros Attila dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Vezetéstudományi Tanszék mesteroktatója, a Neutron bevetési egység korábbi vezetője.

Teol.hu

Életének 64. évében elhunyt dr. Piros Attila dandártábornok, aki 1992 és 1997 között vezette a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Neutron bevetési egységét. A család gyászában részvéttel osztozunk, emlékét tisztelettel megőrizzük! – írta Facebook-bejegyzésében a Tolna Vármegyei Rendőrség.

Burning,Candle,On,Dark,Surface.,Memory,Day
Fotó: Shutterstock

A Police.hu is közölte a gyászhírt, eszerint dr. Piros Attila 1984-től teljesített szolgálatot a Belügyminisztérium különböző szerveinél. Hosszú pályafutása alatt tisztességgel szolgálta hazáját minisztériumi munkaköreiben és a rendőrségi beosztásaiban, többek között a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság közbiztonsági igazgatójaként, az Országos Rendőr-főkapitányság Hivatal vezetőjeként, a Somogy és a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitányaként.

Több mint 40 évet töltött a köz szolgálatában.

Dr. LL.M. Piros Attila r. dandártábornokot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar Rendőrség saját halottjának tekinti.

 

