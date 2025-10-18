29 perce
Megható gondolatokkal búcsúzik Potápi Árpád Jánostól a bonyhádi politikus (videóval)
Nem csupán egy nagyszerű politikust, közéleti szereplőt, hanem egy olyan vezetőt veszítettünk el, aki mindig közel volt az emberekhez – írta Vizin Balázs.
„Felfoghatatlan, hogy egy éve már, hogy elveszítettük Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárt, a térség országgyűlési képviselőjét, de mindenekelőtt azt az embert, aki valamennyiünk számára példát mutatott hitből, elhivatottságból, emberségből, magyarságból. Hiánya ma is mélyen érezhető, hiszen nem csupán egy nagyszerű politikust, közéleti szereplőt, hanem egy olyan vezetőt veszítettünk el, aki mindig közel volt az emberekhez, aki ismerte a legkisebb falu gondját is, és mindig büszke volt arra, hogy honnan indult a magyarságot szolgálni” – fogalmaz a közösségi oldalon a vármegyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke.
„Számomra személyesen is sokat jelentett Árpád. Mentorként tekintettem rá, akinek értékrendje és a közösség iránti elkötelezettsége ma is iránytűként szolgál számomra. Ezért is gondolok vissza hálával arra a közel tíz évre, ameddig mellette dolgozhattam és tanulhattam tőle.”
„Az általa kijelölt úton, az ő szellemiségét továbbvíve dolgozunk dr. Csibi Krisztinával, kollégáinkkal, a térség polgármestereivel és mindazokkal, akik szívükön viselik közös otthonunk, a térség és az itt élő emberek sorsát, jövőjét. Mert hisszük, hogy ő is azt szeretné, hogy folytassuk azt a munkát, amit elkezdett. Sosem tudjuk úgy és olyan példaértékű módon, ahogy azt ő tette az összmagyarságot szolgálva, de igyekszünk méltók lenni a szellemiségéhez és elévülhetetlen érdemeihez” – írja.
„Sosem feledünk, örökre megőrizzük az emlékedet!” – zárja gondolatait Vizin Balázs.
Potápi Árpád János egy éve, otthonában hunyt el – pénteken gyászmisével és gyertyagyújtással emlékeztek rá Bonyhádon.