Megható gondolatokkal búcsúzik Potápi Árpád Jánostól a bonyhádi politikus (videóval)

„Felfoghatatlan, hogy egy éve már, hogy elveszítettük Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárt, a térség országgyűlési képviselőjét, de mindenekelőtt azt az embert, aki valamennyiünk számára példát mutatott hitből, elhivatottságból, emberségből, magyarságból. Hiánya ma is mélyen érezhető, hiszen nem csupán egy nagyszerű politikust, közéleti szereplőt, hanem egy olyan vezetőt veszítettünk el, aki mindig közel volt az emberekhez, aki ismerte a legkisebb falu gondját is, és mindig büszke volt arra, hogy honnan indult a magyarságot szolgálni” – fogalmaz a közösségi oldalon a vármegyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke.

„Számomra személyesen is sokat jelentett Árpád. Mentorként tekintettem rá, akinek értékrendje és a közösség iránti elkötelezettsége ma is iránytűként szolgál számomra. Ezért is gondolok vissza hálával arra a közel tíz évre, ameddig mellette dolgozhattam és tanulhattam tőle.”