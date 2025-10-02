Megható módon mondott köszönetet a szekszárdi kórház dolgozóinak egy férfi

Szívhez szóló köszönőlevelet kapott a szekszárdi Balassa János Kórház Urológiai Osztálya. A levelet író férfi nemcsak a szakszerű kezelésért, hanem a teljes osztály emberséges hozzáállásáért és kitartó munkájáért fejezte ki háláját.

A férfi azt írta, a legnagyobb szakértelemmel és türelemmel bántak vele a kórház munkatársai

Forrás: MW archívum

A beteg kiemelte: bár eleinte szeretett volna néhány dolgozót név szerint is megemlíteni, végül úgy döntött, hogy mindenkit egyformán illet dicséret, hiszen az osztály valamennyi munkatársa példaértékűen helytállt. „Nemcsak a magas színvonalú szakmai munka, hanem a kedves, türelmes és emberséges hozzáállás is mély benyomást tett rám” – fogalmazott levelében.

A sorokból kiderül, hogy a nehéz helyzetekben is emberi tartással és türelemmel dolgoznak az osztály munkatársai, akik még a legmegterhelőbb szituációkban is tisztelettel fordulnak betegeik felé. A levél írója külön hangsúlyozta: a mindennapokban tanúsított példamutató magatartás nagy erőt és reményt ad a gyógyuláshoz.

A Balassa János Kórház számára az ilyen visszajelzések különösen értékesek, hiszen megerősítik: a szakmai tudás mellett az emberi odafigyelés és a hivatástudat is kiemelt szerepet játszik a gyógyításban.