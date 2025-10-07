október 7., kedd

Az út maga a cél

1 órája

Megnyílt az M6-os a határig – két órán belül Budapestről Eszékre érhetünk! (videó és képgaléria)

Címkék#m6#autópálya#Horvátország

Teol.hu

Történelmi pillanatot élhettek meg kedd reggel a baranyaiak: megnyitották az M6-os autópálya horvát határig tartó, már egy éve elkészült szakaszát. A forgalom most először indulhatott meg az új úton, amely Eszéket és Pécset, közvetve pedig így Tolnát is, illetve Eszéken keresztül egész Horvátországot közelebb hozza Magyarországhoz – számol be a bama.hu cikke

Fotó: Löffler Péter/BAMA

Az új szakasznak köszönhetően Eszékről Budapestre kevesebb mint két óra alatt el lehet jutni, míg Pécsről Eszékre a korábbi másfél óra helyett alig 50 perc az út. Dalmácia ugyan még nem érhető el teljesen autópályán, de a mostani átadás új fejezetet nyit a magyar–horvát közlekedési együttműködésben. További részletek, és sok-sok cikk található bama.hu oldalán, ide kattintva

 

