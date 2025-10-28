40 perce
Megnyitotta kapuit Paks új piaca (videó)
Az őszi kézműves és termelői piac igazi kikapcsolódást kínált minden korosztálynak, a nagycsaládosoknak, gyerekeknek, felnőtteknek, időseknek, sőt még a kutyával érkezőknek is. A piaci hangulatot magyar és külföldi slágerek tették még vidámabbá, DJ segítségével.
Márkus Zalán, a kézműves és termelői piac egyik szervezője hírportálunknak elmondta, hogy szerettek volna megalapítani Pakson egy nagy termelői piacot. A helyszínre a Nyéki-Hegyi piac árusai látogattak el, mellettük paksi termelők és kézművesek jól ismert portékái is fellelhetőek voltak – összesen kilencvenhét stand várta az érdeklődőket. A kiállítók például Baja és Dunaújváros környékéről is érkeztek. A kínálat gazdag és változatos volt.
Őszi kézműves és termelői piac PaksonFotók: Mártonfai Dénes