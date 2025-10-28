Megnyitotta kapuit Paks új piaca (videó)

Márkus Zalán, a kézműves és termelői piac egyik szervezője hírportálunknak elmondta, hogy szerettek volna megalapítani Pakson egy nagy termelői piacot. A helyszínre a Nyéki-Hegyi piac árusai látogattak el, mellettük paksi termelők és kézművesek jól ismert portékái is fellelhetőek voltak – összesen kilencvenhét stand várta az érdeklődőket. A kiállítók például Baja és Dunaújváros környékéről is érkeztek. A kínálat gazdag és változatos volt.

Tésztaáruk is fellelhetőek voltak a piaci kínálatban, a vásárlók jellemzően szívesen beszélgettek a termelőkkel, és mindenre kíváncsiak voltak Fotó: Mártonfai Dénes