Megnyitotta kapuit Paks új piaca (videó)

Az őszi kézműves és termelői piac igazi kikapcsolódást kínált minden korosztálynak, a nagycsaládosoknak, gyerekeknek, felnőtteknek, időseknek, sőt még a kutyával érkezőknek is. A piaci hangulatot magyar és külföldi slágerek tették még vidámabbá, DJ segítségével.

Brunner Mónika

Márkus Zalán, a kézműves és termelői piac egyik szervezője hírportálunknak elmondta, hogy szerettek volna megalapítani Pakson egy nagy termelői piacot. A helyszínre a Nyéki-Hegyi piac árusai látogattak el, mellettük paksi termelők és kézművesek jól ismert portékái is fellelhetőek voltak – összesen kilencvenhét stand várta az érdeklődőket. A kiállítók például Baja és Dunaújváros környékéről is érkeztek. A kínálat gazdag és változatos volt.

Tésztaáruk is fellelhetőek voltak a piaci kínálatban, a vásárlók jellemzően szívesen beszélgettek a termelőkkel, és mindenre kíváncsiak voltak Fotó: Mártonfai Dénes 

Őszi kézműves és termelői piac Pakson

Fotók: Mártonfai Dénes

 

