Gyász
1 órája
Megrendítő hírt közölt Süli János
Megrendítő a hír! Fájdalomtól megtört szívvel értesültünk róla, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt Szabó Attila, a simontornyai önkormányzat volt képviselője, a város volt alpolgármestere, a mindig segítőkész barát, a jó ügyek harcosa – írja Facebook-bejegyzésében Süli János, a paksi és a tamási térség országgyűlési képviselője.
– Távozásával közösségünket pótolhatatlan veszteség érte. Őszinte részvétünk a családnak, a hozzátartozóknak. Emlékét megőrizzük!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre