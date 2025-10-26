október 26., vasárnap

Gyász

1 órája

Megrendítő hírt közölt Süli János

Megrendítő a hír! Fájdalomtól megtört szívvel értesültünk róla, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt Szabó Attila, a simontornyai önkormányzat volt képviselője, a város volt alpolgármestere, a mindig segítőkész barát, a jó ügyek harcosa – írja Facebook-bejegyzésében Süli János, a paksi és a tamási térség országgyűlési képviselője. 

– Távozásával közösségünket pótolhatatlan veszteség érte. Őszinte részvétünk a családnak, a hozzátartozóknak. Emlékét megőrizzük! 

 

