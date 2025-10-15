október 15., szerda

44 perce

Megújul a Fáy lakótelep Bonyhádon – hét hónap alatt teljesen megváltozik minden

Címkék#szakmérnök#tájépítész#zöldterület#járda

Komplex zöldfelület- és infrastruktúra-fejlesztés zajlik, amely élhetőbbé és rendezettebbé teszi a környéket a helyiek számára.

Keresztes Klaudia

Bonyhádon, a Fáy lakótelepen és környékén jelentős infrastrukturális fejlesztés zajlik, melynek középpontjában a tájrendezés áll. A munkálatok a zöldfelületek felülvizsgálatával és megújításával kezdődnek: kizárólag a tájépítész szakmérnök által indokoltnak ítélt, életkoruk vagy állapotuk miatt kivágandó fákat és cserjéket távolítják el. 

Megkezdődött a Fáy Lakótelep környezetének korszerűsítése.
Megkezdődött a Fáy Lakótelep környezetének korszerűsítése.
Forrás:  Facebook

A projekt részeként új járdák, szemétgyűjtők és utcai bútorok egységesítése valósul meg, így javítva a lakótelep komfortját és esztétikáját. A Széchenyi István Iskola előtti zöldterületen egy többfunkciós játszótér és pihenőpark épül, míg a Mátyás Király utca sarkán kutyafuttató létesül.

A fejlesztés idén szeptemberben kezdődött és várhatóan 7 hónap alatt készül el, hogy a helyiek még szívesebben tölthessék mindennapjaikat a megújult környezetben.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
