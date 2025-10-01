Figyelem! Jövő év januárjától megváltozik a nyugdíjrendszer

Jövő év januárjától teljesen megváltozik a nyugdíjba vonulás rendszere Magyarországon. Megszűnik a hagyományos, merev nyugdíjkorhatár, helyette sokkal rugalmasabb feltételek mellett dönthetnek a dolgozók arról, mikor vonulnak vissza. Tehát megváltozik a nyugdíjrendszer, mely mögött a hosszabb élettartam, az egészségesebb életmód és a munkaerőpiac új kihívásai állnak.

Megváltozik a nyugdíjrendszer januártól, ki-ki élethelyzete függvényében mehet majd nyugdíjba

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Megváltozik a nyugdíjrendszer, rugalmasabb visszavonulási feltételek lesznek

Az új rendszer az egészségesebb életmódot és a munkaerőpiaci kihívásokat veszi figyelembe.

Eltűnik el a 65 év feletti korhatár. Az 1957 utáni generációk jobb egészségi állapotban érik el az időskort, ezért munkaképes éveik is kitolódnak. A biztosítók szerint fontos, hogy a munkavállalók minél előbb bevonódjanak a nyugdíjtervezésbe. Emellett a távmunka és részmunkaidős lehetőségek lehetővé teszik, hogy valaki 65 év fölött is aktív maradjon.

Kor szerinti nyugdíjlehetőségek 2026-tól

1960-ban születettek: 2025-ben még a régi szabályok szerint mennek nyugdíjba.

1961-ben születettek: 2026-ban már az új rendszer szerint vonulhatnak vissza.

1957 után születettek: teljes öregségi nyugdíj csak a 65. év betöltése után igényelhető.

Érdemes ezt is tudni: Teljes nyugdíj: legalább 20 év szolgálati idővel kérhető. Résznyugdíj: minimum 15 év után, a 65. év betöltésekor.

Nők: 40 év szolgálati idő után nyugdíjba vonulhatnak, ahol a gyermeknevelés is beleszámít.

Érdemes előre gondolkodni az életpályáról, ellenőrizni a szolgálati időt, szélesíteni a megtakarítási formákat, és fejleszteni az egészséghez és munkaképességhez szükséges készségeket.

A nyugdíjazás az egyéni élethelyzettől függ majd

Január 1-től a 65 év feletti korhatárt egy rugalmas, személyre szabott rendszer váltja fel. Aki időben megtervezi pályáját, ellenőrzi szolgálati idejét, és megtakarítási stratégiát épít, biztos alapokkal léphet nyugdíjas éveibe. A változás mindenkinek lehetőséget kínál, de tudatos felkészülést igényel. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjba vonulás ideje nemcsak a törvényi előírásoktól, hanem az egyéni élethelyzettől is függ majd.