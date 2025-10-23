Vármegyénkben évente ötven nő hal meg egy olyan betegségben, amely időben felismerve hatékonyan kezelhető

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Ehhez kapcsolódóan a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya évek óta figyelemfelhívó sétát szervez a korai felismerés fontosságát hangsúlyozva. Az idei menetük – amelyhez a szekszárdi városvezetés, a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház, az Egészségfejlesztési Iroda, intézmények és civil szervezetek, a Tarr KSC Szekszárd kosárlabda csapata, illetve a betegséget már leküzdött hölgyek is csatlakoztak – a „Séta a szűrésért, lépések az életért!” mottót kapta.

A séta a mellrák elleni küzdelemre hívta fel a figyelmet

Fotó: Mártonfai Dénes

A szeretteinknek egészségesen van ránk szüksége

A résztvevők a Béla király térről indulva, a Bezerédj utcán keresztül jutottak el a Babits Mihály Kulturális Központ elé, ahol elsőként dr. Lehőcz Regina főispán beszélt a szűrések életmentő szerepéről. Mint mondta, rengeteg feladat hárul a nőkre, a munka mellett a háztartási teendők és a családról való gondoskodás is nagy arányban az ő vállukat nyomja. – De a szeretteinknek egészségesen van ránk szüksége – mondta, azt hangsúlyozva, hogy a nők ne sajnálják maguktól azt a kis időt, amit a szűrés jelent, hiszen az életük múlhat rajta.

Sokan vettek részt a figyelemfelhívó sétán

Fotó: Mártonfai Dénes

Egyre több fiatal nőt érint a mellrák

A szekszárdi önkormányzat nevében Fusz György alpolgármester mondott köszöntőt, amelyben a remény, az összefogás és a tudatosság jelképének nevezte a figyelemfelhívó sétát. – A cél, támogatni azokat, akik küzdenek, erőt adni számukra és példát mutatni a fiataloknak. Dr. Pátri Eszter vármegyei tisztifőorvos kiemelte, hogy a szív- és érrendszeri megbetegedések után évtizedek óta a daganatos betegségek állnak a második helyen a vezető halálokok között. Magyarországon évente 8000 új emlődaganatos esetet regisztrálnak, és 2000 ember életét követeli a betegség. Tolna vármegyében évente mintegy ötven nő esik emlődaganat áldozatául. Beszélt arról is, hogy a 30 és 40 év közöttiek körében nőtt a megbetegedések száma, ráadásul a 40 év alattiak esetében az emlődaganat egy agresszív változata jellemző. Hozzátette, hogy minden új gyógymódot örömmel fogadnak a rák elleni küzdelemben, de a gyógyulás leghatékonyabb módja a korai felismerés, amire a mammográfia révén az emlődaganat esetében van lehetőség. Hazánkban mégis csak a nők egyharmada vesz részt rendszeresen szűrésen, vagy azért, mert félnek, vagy mert másokat helyeznek maguk elé, de sokan azért, mert ál-információknak hisznek. A vármegyei tiszti főorvos arra buzdítja a nőket, hogy két évente szánjanak időt a vizsgálatra, mert az nagy biztonsággal kiszűri a betegséget, és így esélyt ad a túlélésre. Szekszárdon a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház MaMMa Szűrő és Diagnosztikai Központjában végzik a szűrő vizsgálatot, ahova online is be tud jelentkezni.