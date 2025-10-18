Az egészségünkért léptek: Figyelemfelhívó séta a mellrák megelőzéséért Bonyhádon

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos a mellrák megelőzése és a rendszeres szűrővizsgálatok elvégzése. Ezzel a céllal szerveztek csütörtökön egy figyelemfelhívó sétát Bonyhádon, melyhez a Tolna Vármegyei Kormányhivatal, Bonyhád Város Önkormányzata és a Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet együttműködésével járultak hozzá.

Közösségi összefogás Bonyhádon a mellrák megelőzéséért és korai felismeréséért. Forrás: Facebook

A mellrák megelőzéséért tett lépések életet menthetnek

A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet az emlődaganat megelőzésére és a korai felismerés jelentőségére. A kezdeményezést, dr. Lehőcz Regina főispán asszony, Filóné Ferencz Ibolya polgármester asszony és dr. Pátri Eszter vármegyei tisztifőorvos asszony indították el a nyáron a Bonyhádi Járásban. „Legyen minden nő életének része a rendszeres mammográfiás emlőszűrő-vizsgálat!” – hangsúlyozták a szervezők.

„A mellrák elleni küzdelem nemcsak a nőket, hanem mindannyiunkat érinti – hiszen családtagjaink, barátaink, szeretteink egészségéről van szó. Ugyanakkor minden daganatos megbetegedés esetében igaz, hogy a megelőzés és a rendszeres szűrővizsgálatok életeket menthetnek” – emelte ki Vizin Balázs, a Tolna Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke.