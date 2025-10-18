1 órája
Az egészségünkért léptek: Figyelemfelhívó séta a mellrák megelőzéséért Bonyhádon
Bonyhádon egy figyelemfelkeltő sétával hívták fel a figyelmet az egészségmegőrzés és a szűrővizsgálatok fontosságára.
Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos a mellrák megelőzése és a rendszeres szűrővizsgálatok elvégzése. Ezzel a céllal szerveztek csütörtökön egy figyelemfelhívó sétát Bonyhádon, melyhez a Tolna Vármegyei Kormányhivatal, Bonyhád Város Önkormányzata és a Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet együttműködésével járultak hozzá.
A mellrák megelőzéséért tett lépések életet menthetnek
A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet az emlődaganat megelőzésére és a korai felismerés jelentőségére. A kezdeményezést, dr. Lehőcz Regina főispán asszony, Filóné Ferencz Ibolya polgármester asszony és dr. Pátri Eszter vármegyei tisztifőorvos asszony indították el a nyáron a Bonyhádi Járásban. „Legyen minden nő életének része a rendszeres mammográfiás emlőszűrő-vizsgálat!” – hangsúlyozták a szervezők.
„A mellrák elleni küzdelem nemcsak a nőket, hanem mindannyiunkat érinti – hiszen családtagjaink, barátaink, szeretteink egészségéről van szó. Ugyanakkor minden daganatos megbetegedés esetében igaz, hogy a megelőzés és a rendszeres szűrővizsgálatok életeket menthetnek” – emelte ki Vizin Balázs, a Tolna Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke.
A séta végpontja a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban volt, ahol egészségügyi állapotfelmérő és információs standok várták az ide érkezőket. A szervezők „rózsaszín ételek” kóstolójával és táncbemutatóval kedveskedtek a résztvevőknek.
Az esemény egyértelmű üzenete, hogy a mellrák megelőzése, a rendszeres mammográfiás vizsgálatok és a tudatos életmód mind hozzájárulhatnak a daganatos betegségek korai felismeréséhez és hatékony kezeléséhez. Ne feledjük: az egészségünk a legnagyobb kincs!