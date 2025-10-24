október 24., péntek

Salamon névnap

16°
+23
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Október 23.

3 órája

Méltóságteljes megemlékezés az 1956-os forradalom hőseiről Bátaszéken

Címkék#ünnepség#tisztelet#hős

Teol.hu

Október 23-án Bátaszék városa méltóságteljes ünnepséggel tisztelgett az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt. A rendezvény „Tisztelet a bátraknak, felelősség a ma emberének” mottóval zajlott a Petőfi Sándor Művelődési Házban.

Helyi gimnazisták adtak műsort Bátaszéken
Helyi gimnazisták adtak műsort Bátaszéken
Forrás:  Facebook

A megemlékezésen a II. Géza Gimnázium 11. A osztályának tanulói adtak színvonalas, érzelmekben gazdag műsort Soós Mária tanárnő felkészítésével. Az ünnepi beszédet Nyitrai Tímea Laura tanárnő mondta el, aki beszédében hangsúlyozta: 1956 hősei nem féltek kimondani az igazságot, és hittek abban, hogy a szabadságért és az emberi méltóságért mindig érdemes kiállni. Mint fogalmazott, a ma embere más küzdelmeket vív, de a vágy változatlan – egy emberségesebb, bizalomra épülő jövő megteremtése.

Az ünnepség koszorúzással zárult: a Mandfeld-kopjafánál és a városháza falán elhelyezett emléktáblánál huszonkét bátaszéki szervezet helyezte el az emlékezés virágait, ezzel is kifejezve tiszteletét a szabadságért küzdők előtt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu