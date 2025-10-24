Méltóságteljes megemlékezés az 1956-os forradalom hőseiről Bátaszéken

Október 23-án Bátaszék városa méltóságteljes ünnepséggel tisztelgett az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt. A rendezvény „Tisztelet a bátraknak, felelősség a ma emberének” mottóval zajlott a Petőfi Sándor Művelődési Házban.

Helyi gimnazisták adtak műsort Bátaszéken

Forrás: Facebook

A megemlékezésen a II. Géza Gimnázium 11. A osztályának tanulói adtak színvonalas, érzelmekben gazdag műsort Soós Mária tanárnő felkészítésével. Az ünnepi beszédet Nyitrai Tímea Laura tanárnő mondta el, aki beszédében hangsúlyozta: 1956 hősei nem féltek kimondani az igazságot, és hittek abban, hogy a szabadságért és az emberi méltóságért mindig érdemes kiállni. Mint fogalmazott, a ma embere más küzdelmeket vív, de a vágy változatlan – egy emberségesebb, bizalomra épülő jövő megteremtése.

Az ünnepség koszorúzással zárult: a Mandfeld-kopjafánál és a városháza falán elhelyezett emléktáblánál huszonkét bátaszéki szervezet helyezte el az emlékezés virágait, ezzel is kifejezve tiszteletét a szabadságért küzdők előtt.