Fűszerbotrány – mérgező anyagokat találtak több oregánótermékben

Meglepő és aggasztó eredményt hozott a fogyasztóvédelem országos célellenőrzése: minden második oregánótermék megbukott a vizsgálatokon, egyes mintákban pedig az oregánó helyett döntő többségben olajfalevél került a tasakokba – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közelményében. 

Az akcióban nemcsak a nagyáruházak polcain kapható csomagolt termékeket, hanem a budapesti keleti boltok és csomagolásmentes üzletek lédig árusított fűszereit is vizsgálták. A szakemberek sok helyen találtak nyomonkövethetetlen, fedetlen edényekben tárolt fűszereket, amelyekbe a vásárlók akár kézzel is belenyúlhattak, közös lapátokkal adagolva. Egy boltban pedig lejárt szavatosságú és magyar jelölés nélküli terméket is árultak, amit a hatóság azonnal levetetett a polcokról.

Ennél is aggasztóbb, hogy három termékben olyan anyagot találtak, amely rövid távon májkárosodást, hosszú távon pedig akár rákot is okozhat, és leginkább a gyerekek számára veszélyes. Az őrölt bors szerencsére hibátlanul vizsgázott: egyik mintában sem találtak szennyeződést vagy növényvédőszer-maradékot. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok miatt a hatóság több mint 650 ezer forint bírságot szabott ki, és eljárásokat indított az érintett vállalkozásokkal szemben. Az NKFH hangsúlyozta: céljuk, hogy a veszélyes és megtévesztő termékek gyorsan lekerüljenek a polcokról, és a fogyasztók csak a valódi, biztonságos fűszerekhez jussanak hozzá – olvasható a fogyasztóvédelem közleményében. 

 

