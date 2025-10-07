Fűszerbotrány – mérgező anyagokat találtak több oregánótermékben

Meglepő és aggasztó eredményt hozott a fogyasztóvédelem országos célellenőrzése: minden második oregánótermék megbukott a vizsgálatokon, egyes mintákban pedig az oregánó helyett döntő többségben olajfalevél került a tasakokba – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közelményében.

Fotó: NKFH

Az akcióban nemcsak a nagyáruházak polcain kapható csomagolt termékeket, hanem a budapesti keleti boltok és csomagolásmentes üzletek lédig árusított fűszereit is vizsgálták. A szakemberek sok helyen találtak nyomonkövethetetlen, fedetlen edényekben tárolt fűszereket, amelyekbe a vásárlók akár kézzel is belenyúlhattak, közös lapátokkal adagolva. Egy boltban pedig lejárt szavatosságú és magyar jelölés nélküli terméket is árultak, amit a hatóság azonnal levetetett a polcokról.