Hibák, felelősség, milliárdos tét – erről beszéltek a mérnökök Tolnában!

Mérnöki felelősség és kommunikáció

Fenyvesi Csaba kiemelte: minden beruházás esetében kulcsfontosságú a tervező és a megrendelő közötti kommunikáció. Csak akkor születhet igazán jó terv, ha pontos igényfelmérés történik.

A tulajdonosnak általában vannak elképzelései arról, milyen helyiségeket szeretne, de például arról, hogy egy konyha milyen gépészeti és építészeti megoldásokat követel meg, már ritkán van pontos képe

– fogalmazott az elnök. A szakmai nap hét különböző esettanulmányt mutatott be, amelyek valós problémákat és megoldási lehetőségeket tártak fel. A szervezők reményei szerint ezekből minden résztvevő tanulhat, és a jövőben még tudatosabban közelíthet a tervezési feladatokhoz.

Fotó: Makovics Kornél

Új technológiák a mérnöki munka támogatásában

A modern tervezésben egyre nagyobb szerepet kapnak a digitális eszközök és a mesterséges intelligencia. A 3D-s modellezés és az MI-alapú tervezéstámogató rendszerek lehetővé teszik, hogy a hibázás esélye minimálisra csökkenjen.

Ezek az eszközök nem helyettesítik a mérnököt, de kiváló segítséget adhatnak a pontosabb, átgondoltabb tervek elkészítésében

– hangzott el az eseményen. A nap során szó esett a Paks II. beruházás minőségbiztosítási rendszeréről is, amely különleges kihívásokat tartogat a szakma számára. Egy ekkora volumenű projektben a tervezés, az ellenőrzés és a dokumentáció minden lépésének precíznek kell lennie, hiszen a legkisebb hiba is komoly következményekkel járhat.