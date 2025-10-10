október 10., péntek

Szakmai nap

12 perce

Hibák, felelősség, milliárdos tét – erről beszéltek a mérnökök Tolnában!

Címkék#Mernöki Kamara#szakmai nap#felelősség

A házépítés során a megrendelők gyakran olyan döntési helyzetekkel találkoznak, amelyeket előzetesen nem mérhettek fel, hiszen nem rendelkeznek a szükséges szaktudással. Ilyenkor kerül előtérbe a mérnöki felelősség: a tervezőnek nemcsak műszaki, hanem kommunikációs feladatokat is el kell látnia. Egy rosszul megtervezett beruházás akár súlyos anyagi veszteséget is okozhat a megbízónak.

Kutny Gábor

A Tolna Vármegyei Mérnöki Kamara rendszeresen szervez szakmai napokat tagjai számára, ahol a résztvevők tapasztalatot cseréltek, esettanulmányokat mutattak be és megvitatták a szakma aktuális kérdéseit. A mostani a harmadik találkozó volt, ahol a központi kérdés a tervezés mérnöki felelőssége témakörét járta körbe.

A vármegyháza dísztermében tartották a Mernöki Kamara szakmai napját
Fotó: Makovics Kornél

Képzés és közösségépítés egyben

A rendszeresen megszervezett szakmai napok célja, hogy a tagjainknak folyamatos szakmai fejlődést biztosítsunk, emellett pedig erősítsük a helyi mérnöki közösséget – mondta Fenyvesi Csaba, a kamara elnöke. A szakmai rendezvények nemcsak az ismeretek bővítését szolgálják, hanem a csapatépítést is. A mérnökök megoszthatják egymással azokat a tapasztalatokat, amelyek segítségével a jövőben kevesebb hibával, magasabb minőségben tudnak dolgozni.

Mérnöki felelősség és kommunikáció 

Fenyvesi Csaba kiemelte: minden beruházás esetében kulcsfontosságú a tervező és a megrendelő közötti kommunikáció. Csak akkor születhet igazán jó terv, ha pontos igényfelmérés történik. 

A tulajdonosnak általában vannak elképzelései arról, milyen helyiségeket szeretne, de például arról, hogy egy konyha milyen gépészeti és építészeti megoldásokat követel meg, már ritkán van pontos képe

– fogalmazott az elnök. A szakmai nap hét különböző esettanulmányt mutatott be, amelyek valós problémákat és megoldási lehetőségeket tártak fel. A szervezők reményei szerint ezekből minden résztvevő tanulhat, és a jövőben még tudatosabban közelíthet a tervezési feladatokhoz.

Fotó: Makovics Kornél

Új technológiák a mérnöki munka támogatásában

A modern tervezésben egyre nagyobb szerepet kapnak a digitális eszközök és a mesterséges intelligencia. A 3D-s modellezés és az MI-alapú tervezéstámogató rendszerek lehetővé teszik, hogy a hibázás esélye minimálisra csökkenjen. 

Ezek az eszközök nem helyettesítik a mérnököt, de kiváló segítséget adhatnak a pontosabb, átgondoltabb tervek elkészítésében

– hangzott el az eseményen. A nap során szó esett a Paks II. beruházás minőségbiztosítási rendszeréről is, amely különleges kihívásokat tartogat a szakma számára. Egy ekkora volumenű projektben a tervezés, az ellenőrzés és a dokumentáció minden lépésének precíznek kell lennie, hiszen a legkisebb hiba is komoly következményekkel járhat.

Tanulni a hibákból 

A szakmai nap nem kíván minden problémára kész megoldást adni, de célja, hogy rávilágítson a hibák okaira, és ezzel segítse a mérnököket abban, hogy magasabb minőségű munkát adjanak ki a kezükből. A közös gondolkodás, az esettanulmányok elemzése és a tapasztalatok megosztása hozzájárul ahhoz, hogy a jövő beruházásai biztonságosabbak és gazdaságosabbak legyenek.

 

