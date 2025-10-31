Bejárná a tolnai temetőket? Mutatjuk, kell-e hozzá esernyő

November elsején, a hajnali órákban még viszonylag hűvös idő várható a Tolna vármegye térségében: 9-11 Celsius-fok körül alakul a hőmérséklet, és kezdetben többnyire felhős, helyenként időszakosan felhős lesz az égbolt. A légmozgás mérsékelt, csapadék nem várható.

Kellemes őszi időt tartogat november elseje

Fotó: Makovics Kornél

Délre melegedés következik: az órák előrehaladtával a hőmérséklet 17-20 Celsius-fok közé emelkedhet, és a felhőzet fokozatosan ritkulhat, a délutáni időszakban már részben napos idő is lehet. A szél továbbra is mérsékelt marad, jelentős csapadéktól nem kell tartani.

Az esti órákban ismét visszafogottabb időre van kilátás: 16-14 Celsius-fok körülire hűl le a levegő, részben felhős ég fogad. A szél mérsékelt marad, csapadék továbbra sem várható. A minimum hőmérséklet 9, a maximum 20 Celsius-fok körül alakul. Jelenleg nincs érvényben riasztás.

A következő napon mérsékelt lehűléssel, nagyjából hasonló, szárazabb őszi idővel számolhatunk.

Összességében viszonylag kellemes, korai őszi időre számíthatunk Tolna vármegyében november 1-jén: napközben melegedéssel, naposabb idővel, estére visszafogottan hűvösödve.