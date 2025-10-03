október 3., péntek

Népi megfigyelés

36 perce

Ennyi hó esik az idei télen, Szent Mihály nem téved

Szokatlanul korán köszöntött be az ősz idén. Tavaly ilyenkor még 25-27 fokos meleget mértünk napközben. A hirtelen hideg meglepte a meteorológusokat is, vajon okozhat-e meglepetést az idei tél, vagy higgyünk azoknak az előrejelzéseknek, melyek szerint idén is enyhe, hómentes lesz? No, de mit mond a népi megfigyelés, milyen lesz az idei tél?

Mauthner Ilona

„Vajon milyen lesz a telünk?" –teszik fel sokan a kérdést. A népi megfigyelés szerint a Mihály napja választ adhat rá. Legalábbis a népi jóslatok szerint. Nézzük milyen lesz az idei tél.

Milyen lesz az idei tél, hamarosan kiderül kinek lesz igaza
Milyen lesz az idei tél? - kérdezik sokan, a népi jóslat szerint havas, hűvös, a meteorológusok szerint száraz és meleg. Forrás:  Vladimir Tretyakov

Milyen lesz az idei tél? Szent Mihály megjósolta a korai hideget is

Szeptember 29-én ünnepeltük Szent Mihály napját, amelyhez évszázadok óta rengeteg szokás, hiedelem és népi jóslat kapcsolódik. Ez a nap nemcsak vallási ünnep, hanem a régi paraszti világban a gazdasági év fordulópontja is volt. Ilyenkor hajtották haza a legelőkről az állatokat, a pásztorok elszámoltak a gazdákkal, és sok helyen mulatságokat, vásárokat is tartottak.

Szent Mihály napján mindig különös figyelmet szenteltek az időjárásnak is, hiszen a hagyomány szerint ilyenkor fordul át végleg az esztendő a hűvösebb időszakba. Az időjárás megfigyelése központi szerepet játszott ezen a napon, mivel úgy tartották, Mihály napja előre jelzi a tél jellegét. A népi hiedelmek szerint például, ha ezen a napon keleti szél fúj, kemény tél várható, ha azonban a fecskék még nem vonultak el, akkor hosszú, elnyúló ősz következik. Úgy is mondták: ”Ha Szent Mihály lova deres, behozza a telet”. 

Az állatok viselkedését is jelként értelmezték: ha a juhok és disznók összebújva pihentek, azt a hiedelem szerint hosszú, zord tél követte, míg ha szétterülve feküdtek, enyhébb, könnyebben viselhető hónapok elé nézhettek az emberek. 

Ilyen volt az időjárás szeptember 29-én, Mihály napján

Az idei Mihály-napon kora őszies időjárás köszöntött ránk: a hőmérséklet 19 fok körül alakult, a nap időnként előbújt a felhők mögül, ugyanakkor a szél többször is feltámadt, amely érezhetővé tette, hogy a nyár már végleg búcsút intett. Nem volt ugyan viharos vagy különösen szokatlan idő, de a levegőben ott vibrált az ősz hűvöse. Ha a népi jóslatokat vesszük alapul, akkor ez a változékony, enyhén szeles, de nem szélsőséges idő inkább egy hosszabb, fokozatos átmenetet ígér. 

Vagyis a tél valószínűleg nem tör majd hirtelen ránk, hanem lassan, lépésről lépésre hozza el a hideget.

A szél irányát tekintve aznap nem a rettegett keleti légáramlat uralkodott, így a hagyomány szerint nem kell kemény, szigorú télre számítanunk. Sokkal inkább egy kiegyensúlyozottabb, talán enyhébb, de elhúzódó tél lehet kilátásban. A régiek szerint ilyenkor érdemes figyelni arra is, hogy a fecskék meddig maradnak, hiszen ha október elején még itt vannak, akkor az ősz egészen Szent Katalin napjáig, november végéig is elnyúlhat.

A meteorológusok mást jósolnak: enyhe és száraz lesz a tél

A hosszútávú időjárás előrejelzés már készen áll − ilyen lehet a téli időjárás idén a HungaroMet elemzései alapján. Röviden: enyhe és nagyon száraz.

 Akárcsak az elmúlt telek. Tavaly az átlaghőmérséklet 1,3 fokkal haladta meg az 1991–2020 közötti sokévi átlagot, így sorozatban a nyolcadik enyhe téli időszakot jegyezhettük fel. 

A tél során január második felében különösen erős enyhülés érkezett, több melegrekorddal: január 28-án például országosan 10,4 Celsius fokos átlaghőmérséklet alakult ki, ami kiemelkedő érték a XX. század végétől számított mérésekben.

A csapadékhelyzet szintén rendkívül kedvezőtlen volt. Az országos összeg mindössze 66 millimétert tett ki, ami a sokévi átlag alig 57 százaléka, így ez a tél az egyik legszárazabbként vonul be a feljegyzésekbe. 

Hideg tél elé nézünk? A téli időjárás kapcsán lehetnek sejtéseink

A HungaroMet elemzéséből arra következtethetünk, hogy amennyiben marad a tendencia, úgy nem kell attól tartanunk, hogy idén nagyon zord lesz a téli időjárás, ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy Tolna látott már a semmiből feltűnő márciusi és áprilisi nagy lehűlést és havazást is.

 

