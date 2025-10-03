Ennyi hó esik az idei télen, Szent Mihály nem téved

„Vajon milyen lesz a telünk?" –teszik fel sokan a kérdést. A népi megfigyelés szerint a Mihály napja választ adhat rá. Legalábbis a népi jóslatok szerint. Nézzük milyen lesz az idei tél.

Milyen lesz az idei tél? - kérdezik sokan, a népi jóslat szerint havas, hűvös, a meteorológusok szerint száraz és meleg. Forrás: Vladimir Tretyakov

Milyen lesz az idei tél? Szent Mihály megjósolta a korai hideget is

Szeptember 29-én ünnepeltük Szent Mihály napját, amelyhez évszázadok óta rengeteg szokás, hiedelem és népi jóslat kapcsolódik. Ez a nap nemcsak vallási ünnep, hanem a régi paraszti világban a gazdasági év fordulópontja is volt. Ilyenkor hajtották haza a legelőkről az állatokat, a pásztorok elszámoltak a gazdákkal, és sok helyen mulatságokat, vásárokat is tartottak.

Szent Mihály napján mindig különös figyelmet szenteltek az időjárásnak is, hiszen a hagyomány szerint ilyenkor fordul át végleg az esztendő a hűvösebb időszakba. Az időjárás megfigyelése központi szerepet játszott ezen a napon, mivel úgy tartották, Mihály napja előre jelzi a tél jellegét. A népi hiedelmek szerint például, ha ezen a napon keleti szél fúj, kemény tél várható, ha azonban a fecskék még nem vonultak el, akkor hosszú, elnyúló ősz következik. Úgy is mondták: ”Ha Szent Mihály lova deres, behozza a telet”.