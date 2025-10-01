Mítosz és valóság – Mit gondolnak rólunk a németek, és mit gondolunk mi róluk?

A téma izgalmas, hiszen mi, magyarok sok mindenre büszkék lehetünk, és sokakat érdekelhet, milyen egy külföldi szemével a megítélésünk. Dr. Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézet igazgatója 22 évig élt Németországban, így ő hiteles beszámolót adott a hallgatóságának arról, milyennek látják a németek a magyarokat. Ott járt gimnáziumban, ott szerezte a diplomáját, és évekig dolgozott, sok barátja köti ma is Németországhoz.

Milyennek látják a németek a magyarokat? Erről tartott előadást dr. Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézetének igazgatója. Fotó: Makovics Kornél

A válasz nem egységes, mondta az előadó. A politikai és a médiabeli elit szemében Magyarország gyakran tűnik elrettentő példának a munkaalapú társadalom, a migráció visszaszorítása vagy a gender-kérdésben képviselt álláspontja miatt. Remény azonban mindenképpen van: Németországban sokan pozitívan tekintenek Magyarországra, és az itt zajló folyamatokra. Egy olyan Németország tükörképének látják, amelyet ők is szerettek.