Mítosz és valóság – Mit gondolnak rólunk a németek, és mit gondolunk mi róluk?
Sajtónyilvános szakmai eseményre hívta az érdeklődőket az MCC szekszárdi képzési központja. A meghívott előadó dr. Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézet igazgatója volt. A téma pedig az, hogy milyennek látják a magyarok a németeket, és fordítva, milyennek látják a németek a magyarokat.
A téma izgalmas, hiszen mi, magyarok sok mindenre büszkék lehetünk, és sokakat érdekelhet, milyen egy külföldi szemével a megítélésünk. Dr. Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézet igazgatója 22 évig élt Németországban, így ő hiteles beszámolót adott a hallgatóságának arról, milyennek látják a németek a magyarokat. Ott járt gimnáziumban, ott szerezte a diplomáját, és évekig dolgozott, sok barátja köti ma is Németországhoz.
Milyennek látják a németek a magyarokat?
A válasz nem egységes, mondta az előadó. A politikai és a médiabeli elit szemében Magyarország gyakran tűnik elrettentő példának a munkaalapú társadalom, a migráció visszaszorítása vagy a gender-kérdésben képviselt álláspontja miatt. Remény azonban mindenképpen van: Németországban sokan pozitívan tekintenek Magyarországra, és az itt zajló folyamatokra. Egy olyan Németország tükörképének látják, amelyet ők is szerettek.
Ilyennek látják a magyarok a németeket
Sok magyar számára Németország a jólét, a megbízható gazdaság, a precizitás és a rend megtestesítője. Gyakran idealizált képet festenek róla, mint a „sikeres államról”, ahol az emberek fegyelmezettek, a munkahelyek stabilak és az életminőség magas. Ezt a képet erősítik a német autók, a technológia is. Sokan úgy gondolják, Németországban minden simán működik, és ez a modell követendő. Németország valóban erős gazdasággal és fejlett infrastruktúrával rendelkezik, de nem mentes a problémáktól.
Dr. Bauer Bence tartott előadást az MCC-benFotók: Makovics Kornél
Németország már nem „bezzeg ország”
Dr. Bauer Bence elmondta azt is, megváltoztatta Németország arculatát az az 5 millió migráns, akiket az elmúlt években befogadott az ország. Ők, akik sose fizettek adót, most jelentős támogatást kapnak ettől az államtól, és ez nagy anyagi terhet jelent a gazdaságnak. Ez viszont kihat más területekre is, megváltozott a közbiztonság, oktatási válság is elindult (minden negyedik diák migráns gyökerekkel rendelkezik), a szociális ellátórendszer is gyengébb lett.
Sok német látja a nem túl pozitív tendenciát, és a régi erényeket – megbízhatóság, stabilitás, fegyelmezettség, precizitás – szeretnék ismét német példaként visszaállítani. A német politika is felfedezte, hogy szükség van a váltásra, kérdés, ez mennyire sikerül majd.