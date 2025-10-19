október 19., vasárnap

A magyarok békét akarnak

3 órája

„Mindenki szóljon tíz ismerősének!” – folytatódik az aláírásgyűjtés a háború ellen

Cseke István videós posztban kéri a magyar embereket, hogy mondjanak nemet a háborúra és ezt aláírásukkal is erősítsék meg.

Teol.hu

A vármegyei önkormányzat közgyűlésének politikusa a videóban úgy fogalmaz, hogy kétmillió aláírást szeretnének odaadni Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy tegye le azokat Ursula von der Leyen asztalára, ezzel is demonstrálva Brüsszelben a magyarok háború elleni kiállását. 

A fideszes frakcióvezető megerősíti, hogy ma is folytatják az aláírások gyűjtését. „Önökől azt kérem, hogy szóljon mindenki tíz ismerősének, hogy jöjjenek és írják alá az ívünket. Ott leszünk ma is a vámegye összes településén” – hangsúlyozza Cseke István. 

