„Mindenki szóljon tíz ismerősének!” – folytatódik az aláírásgyűjtés a háború ellen

A vármegyei önkormányzat közgyűlésének politikusa a videóban úgy fogalmaz, hogy kétmillió aláírást szeretnének odaadni Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy tegye le azokat Ursula von der Leyen asztalára, ezzel is demonstrálva Brüsszelben a magyarok háború elleni kiállását.

A fideszes frakcióvezető megerősíti, hogy ma is folytatják az aláírások gyűjtését. „Önökől azt kérem, hogy szóljon mindenki tíz ismerősének, hogy jöjjenek és írják alá az ívünket. Ott leszünk ma is a vámegye összes településén” – hangsúlyozza Cseke István.