2 órája
„Mindenkire számítunk a Békemeneten! – a béke ügye mindannyiunk közös felelőssége”
Videós posztban kérik a vármegyében élőket a tolnai vezető politikusok, hogy vegyenek részt a csütörtöki Békemeneten.
A vármegyei önkormányzat közgyűlésének alelnökei, Zsikó Zoltán, Vizin Balázs és Biró Marcell, illetve a közgyűlés fideszes frakcióját vezető Cseke István beszél a rövid videóban, amely ma reggel került fel a Facebookra.
„Október 23-án újra megmutatjuk, a magyarok a béke pártján állnak. Mindenkire számítunk a Békemeneten. Álljunk ki együtt hazánk biztonságáért, nemzetünk jövőjéért. Tolna vármegyéből is legyünk ott minél többen, mutassuk meg, hogy a vidék hangja erős és egységes, a béke ügye mindannyiunk közös felelőssége. Találkozzunk Budapesten!” – fogalmazzák meg egységes álláspontjukat a helyi politikusok.
A béke mellett tették le voksukat a Tolna vármegyeiek is„Egy a tábor, sokan vagyunk." „Csak a béke!"