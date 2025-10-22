„Mindenkire számítunk a Békemeneten! – a béke ügye mindannyiunk közös felelőssége”

A vármegyei önkormányzat közgyűlésének alelnökei, Zsikó Zoltán, Vizin Balázs és Biró Marcell, illetve a közgyűlés fideszes frakcióját vezető Cseke István beszél a rövid videóban, amely ma reggel került fel a Facebookra.

„Október 23-án újra megmutatjuk, a magyarok a béke pártján állnak. Mindenkire számítunk a Békemeneten. Álljunk ki együtt hazánk biztonságáért, nemzetünk jövőjéért. Tolna vármegyéből is legyünk ott minél többen, mutassuk meg, hogy a vidék hangja erős és egységes, a béke ügye mindannyiunk közös felelőssége. Találkozzunk Budapesten!” – fogalmazzák meg egységes álláspontjukat a helyi politikusok.