Mécsesek, LED-es gyertyák, krizantém – egy koszorú ára tízezer forint fölé is kúszhat (videóval)

A mindenszentek és halottak napja szombatra és vasárnapra esnek. Így sokan már pénteken elkezdik a sírok rendbetételét és a virágok, mécsesek kihelyezését. Az árusok is felkészülnek a rohamra.

A fotón az eladó egy szépen díszített koszorút mutat

Fotó: BM

Mindenszentek és halottak napja

A temetői időszakban különösen megnő a kereslet a koszorúk és mécsesek iránt. Egy szekszárdi virágüzletből megtudtuk, hogy a krizantém továbbra is a legkedveltebb temetői virág, amelyből hatalmas választék áll rendelkezésre: fehér, sárga, zöld és lila színekben kaphatók, darabonként közel ezerháromszáz forintért. A legkisebb urnákra való koszorúk már ezeregyszáz forinttól elérhetők, míg a díszesebb, nagyobb darabok ára akár több, mint tízezer forintig is terjedhet.

Nagyon sok koszorúval készültünk, mindenféle nagyságban, urnákhoz száraz virággal, selyemvirággal, művirággal, de a legkelendőbbek a fenyős díszek

– mondták a szekszárdi virágboltban, hozzátéve, hogy a fenyős díszek között a legnépszerűbbek a rozsdaszínű, a natúr és a fehér színűek.

A mécsesek, gyertyák szintén nélkülözhetetlenek a méltó megemlékezéshez. A közepes méretű gyertyák és mécsesek között találtunk ezernyolcszáz és kétezerötszáz forintért is, valamint egyre többen választanak LED-es gyertyákat, amelyek hosszabb ideig világítanak és nem csak tartósak, hanem biztonságosak is – ezek ára ötszáz forint körül alakul.