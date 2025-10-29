44 perce
Mécsesek, LED-es gyertyák, krizantém – egy koszorú ára tízezer forint fölé is kúszhat (videóval)
Már csak néhány nap és ránk köszönt november első hétvégéje, amikor a Tolna vármegyei családok is gyertyát gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére. A mindenszentek és halottak napja 2025-ben sem csupán vallási ünnepek, hanem az emlékezés és a kegyelet napjai.
A mindenszentek és halottak napja szombatra és vasárnapra esnek. Így sokan már pénteken elkezdik a sírok rendbetételét és a virágok, mécsesek kihelyezését. Az árusok is felkészülnek a rohamra.
Mindenszentek és halottak napja
A temetői időszakban különösen megnő a kereslet a koszorúk és mécsesek iránt. Egy szekszárdi virágüzletből megtudtuk, hogy a krizantém továbbra is a legkedveltebb temetői virág, amelyből hatalmas választék áll rendelkezésre: fehér, sárga, zöld és lila színekben kaphatók, darabonként közel ezerháromszáz forintért. A legkisebb urnákra való koszorúk már ezeregyszáz forinttól elérhetők, míg a díszesebb, nagyobb darabok ára akár több, mint tízezer forintig is terjedhet.
Nagyon sok koszorúval készültünk, mindenféle nagyságban, urnákhoz száraz virággal, selyemvirággal, művirággal, de a legkelendőbbek a fenyős díszek
– mondták a szekszárdi virágboltban, hozzátéve, hogy a fenyős díszek között a legnépszerűbbek a rozsdaszínű, a natúr és a fehér színűek.
A mécsesek, gyertyák szintén nélkülözhetetlenek a méltó megemlékezéshez. A közepes méretű gyertyák és mécsesek között találtunk ezernyolcszáz és kétezerötszáz forintért is, valamint egyre többen választanak LED-es gyertyákat, amelyek hosszabb ideig világítanak és nem csak tartósak, hanem biztonságosak is – ezek ára ötszáz forint körül alakul.
Már most sokan keresik az akciós koszorúkat, és Mindenszentek előtt felkeresik a temetőketEgyre több embert látni krizantémmal, gyertyákkal, koszorúkkal megrakodva.
Az emlékezés ugyan nem az árakról szól, mégis fontos tudni, mire számíthatunk. A virág, a mécses, a koszorú mind jelképek: a szeretet, a tisztelet és a hála kifejezői. Legyen az emlékezés méltó, csendes és szívből jövő. Hogy mire figyeljen gyertyagyújtáskor, arról itt olvashat. Videónkból pedig megtudhatják, hogy mit gondolnak Szekszárdon az idei mindenszentek és halottak napi ünnepekről.
