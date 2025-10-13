1 órája
Mint a müncheni Oktoberfest –hamisítatlan bajor hangulat költözött a településre (képgaléria)
Szombaton Faddon a Béri Balogh Ádám Művelődési Ház adott otthont a település idei Oktoberfest rendezvényének, amely igazi bajor hangulatot varázsolt a községbe.
Nem volt hiány ízekből a faddi Oktoberfesten
A program délután négy órakor kezdődött a Gringo Bárral, sörös kihívásokkal, erőpróbákkal és vidám játékokkal. A zenéről elsőként a Roger Schilling Zenekar gondoskodott, akik fél öttől autentikus sramlizenével alapozták meg a hangulatot. Az est további részében a Hangulat Zenekar húzta a talpalávalót a bálon, amely egészen éjfélig tartó mulatságba torkollott.
Megtelt a Völgy piac, rég volt ekkora forgalom termelői piacon (galéria)Igazán méltón ünnepelte második születésnapját a Völgy piac.
A szervezők prémium bajor sörökkel, hagyományos ételekkel és jókedvvel várták a vendégeket, akik közül sokan dirndlben és lederhosenben érkeztek, hogy teljes legyen a fesztiválhangulat.
Az esemény ingyenes volt, és a visszajelzések alapján a faddi közösség egyik legvidámabb őszi programja lett.
Oktoberfest, FaddFotók: Kiss Albert