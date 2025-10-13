október 13., hétfő

Perec, sör, kolbász

1 órája

Mint a müncheni Oktoberfest –hamisítatlan bajor hangulat költözött a településre (képgaléria)

Bencze Péter

Szombaton Faddon a Béri Balogh Ádám Művelődési Ház adott otthont a település idei Oktoberfest rendezvényének, amely igazi bajor hangulatot varázsolt a községbe.

Sokan voltak az idei Oktoberfesten (Fotó: Kiss Albert)

Nem volt hiány ízekből a faddi Oktoberfesten

A program délután négy órakor kezdődött a Gringo Bárral, sörös kihívásokkal, erőpróbákkal és vidám játékokkal. A zenéről elsőként a Roger Schilling Zenekar gondoskodott, akik fél öttől autentikus sramlizenével alapozták meg a hangulatot. Az est további részében a Hangulat Zenekar húzta a talpalávalót a bálon, amely egészen éjfélig tartó mulatságba torkollott.

A szervezők prémium bajor sörökkel, hagyományos ételekkel és jókedvvel várták a vendégeket, akik közül sokan dirndlben és lederhosenben érkeztek, hogy teljes legyen a fesztiválhangulat.

Az esemény ingyenes volt, és a visszajelzések alapján a faddi közösség egyik legvidámabb őszi programja lett.

Oktoberfest, Fadd

Fotók: Kiss Albert

 

 

 

