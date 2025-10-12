Mit jelent ma férfinak lenni? – a válasz nem is olyan bonyolult

Felföldi László pécsi megyéspüspök ötlete alapján öt éve indult el a püspökségnek egy férfitalálkozó elnevezésű előadás-sorozata, melynek célja alapvetően az volt, hogy a megváltozott társadalmi változások közepette segítsen kijelölni a férfiaknak önmaguk helyét. Az egyházi vezető nem drámát lát a változásban, hanem lehetőséget. Szerinte a társadalmi és kulturális átalakulások mindig magukkal hozzák a hitbeli újragondolásokat is. Nem arról van szó, hogy baj van a férfiakkal, hanem arról, hogy újra kell gondolni a helyüket – az egyházban, a társadalomban és a családban is – mondja. A megyéspüspökkel a férfitalálkozók jelentőségéről és a férfiak szerepéről beszélgettünk a mai, modern társadalomban.