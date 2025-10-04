október 4., szombat

Mitől lett zöld a Csörge-tó vize? (videó)

Teol.hu

A Csörge-tó vize kedd óta zöld színűvé változott, zavarossá vált és kénes szagot áraszt. Máté Péter, Szekszárd alpolgármestere hírportálunknak megerősítette, hogy az ügyet komolyan veszik, szükség esetén megindul a vízminőség vizsgálata. 

 

 

