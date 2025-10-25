október 25., szombat

Teol.hu podcast

40 perce

A Rotary Magyarország kormányzója értékelte a szekszárdiak munkáját is

Címkék#teol podcast#Teol#Rotary Magyarország#Molnár Júlia

Nemrég Tolna vármegye székhelyére látogatott a Rotary Magyarország kormányzója. Molnár Júlia a szekszárdi rotarysták meghívásának tett eleget. A vezető szerkesztőségünket is felkereste, és a teol.hu podcast vendégeként beszélgetés is készült vele.

Szeri Árpád

„Megválasztása után már aznap jószolgálati cselekedettel kezdte a munkáját. Az éjszaka folyamán társaival az Országos Mentőszolgálat Szolnoki Mentőállomásának szolgálatot teljesítő mentőseinek juttatott el vacsorát. A mentősök örömmel és köszönettel fogadták a meleg ételt” – olvasható a szoljon.hu portálon egy jellemző mozzanat Molnár Júlia személyéről. 

Molnár Júlia
Molnár Júlia szekszárdi látogatása alkalmából volt a teol.hu podcast vendége
Fotó: Mártonfai Dénes

Molnár Júlia idén átvette a stafétabotot

A Rotary Magyarország 2025-2026-os időszakának kormányzója – mert róla van szó – valóban nem vesztegette idejét és ez az energikus, tetterős mivolt megmutatkozott a vele készített beszélgetésben is. Molnár Júlia ugyanis nemrég a teol.hu podcast vendégeként engedett betekintést munkájába, terveibe, tennivalóiba. Azokból egyébként akad bőven, elég csak arra gondolnunk, hogy idén 100 éves hazánkban a Rotary mozgalom. Ezt az évfordulólót számos rendezvénnyel ünnepli a szerveződés.

A kormányzó megosztott néhány érdekes, személyét mélyen megérintő, megható történetet is, aminek a Rotary vezetőjeként volt részese. Arról is beszélt, hogy mit jelent nőként vezetőnek lenni egy alapvetően férfias hagyományokkal rendelkező szervezetben (eláruljuk már most: ez a Rotaryban cseppet sem hátrány, Molnár Júlia ugyancsak hölgy elődjétől vette át idén a kormányzói stafétabotot). Miután vármegyénk székhelyén nyilatkozott portálunknak, természetesen nem hagyhattuk ki a kötelező kérdést sem: miként értékeli a Rotary Club Szekszárd tevékenységét?

 

 

Teol.hu podcast

