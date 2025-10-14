Mondjunk nemet Brüsszel háborús terveire! – indul az aláírásgyűjtés (videóval)

A szekszárdi térség fideszes országgyűlési képviselője arról tájékozatott, hogy szerdán reggel a piacon kezdik el az aláírások gyűjtését, amit aztán Bátaszéken és Tolnán folytatnak. A hétvégén pedig a választókerület összes településére eljutnak. „Munkatársainkkal összegyűjtünk minden olyan támogatást, ami a háború ellen van és a békéért dolgozik. „Mondjunk nemet Brüsszel háborús terveire!” – nyomatékosította a szekszárdi politikus.