A piacon kezdenek
12 perce
Mondjunk nemet Brüsszel háborús terveire! – indul az aláírásgyűjtés (videóval)
Videós posztban jelentette be Horváth István a közösségi oldalon, hogy elindul az aláírásgyűjtés a háború ellen, a békéért.
A szekszárdi térség fideszes országgyűlési képviselője arról tájékozatott, hogy szerdán reggel a piacon kezdik el az aláírások gyűjtését, amit aztán Bátaszéken és Tolnán folytatnak. A hétvégén pedig a választókerület összes településére eljutnak. „Munkatársainkkal összegyűjtünk minden olyan támogatást, ami a háború ellen van és a békéért dolgozik. „Mondjunk nemet Brüsszel háborús terveire!” – nyomatékosította a szekszárdi politikus.
