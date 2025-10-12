Most már Tengelicnek is van saját tűzoltószertára

Felavatták a Tengelici Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltószertárát. Osztermajer Róbert elnök elmondta, hogy a könnyűszerkezetes létesítményt és az ahhoz szükséges telket az önkormányzat biztosította az egyesület számára, amely pályázati források és civil felajánlások révén gyarapította felszereltségét.

Az új tűzoltószertárban nemcsak a tűzoltóautó, hanem a szakfelszerelések és a védőruhák is helyet kaptak

Forrás: Beküldött fotó

Méltó helye lett a felszereléseiknek

Önerőből építettek a szertárhoz egy kétállásos garázst is, ott a polgárőr autók kaptak helyet, a nagyobb épületrészben pedig a tűzoltóautó, a különböző szakfelszerelések és a védőruhák. Az épületen elhelyeztek egy emléktáblát is Szinger Árpád József tiszteletére, aki az egyesület első elnöke volt. Az ünnepségen köszöntőt mondott Gáncs István polgármester és Gaszner Róbert tűzoltó alezredes, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese is.

Emléktábla őrzi az első elnök, Szinger Árpád József nevét

Forrás: Beküldött fotó

Április óta vonulnak is

Osztermajer Róbert hozzátette: a polgárőrség nagyobb múltra tekint vissza a településen, önkéntes tűzoltó egyesületként is 2017 óta működik a szervezet, összesen huszonhat taggal. Április óta pedig nemcsak a hagyományőrzés a feladatuk, hanem káresetekhez is vonulnak. Az elmúlt hónapokban viharkároknál, szabadtéri tűzeseteknél és autóbalesetnél is segítettek a tengelici önkéntes tűzoltók, de arra is volt példa, hogy gondosóra jelzése miatt riasztották őket.