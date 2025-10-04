A munkabérelőleg jól jön, ha megszorul az ember, de hogyan adható?

Van, amikor hirtelen olyan helyzet áll elő – lerobban az autónk, nagyobb összegű büntetésbe futunk bele, elromlik a tévénk és még sorolhatnánk –, amire az ember nem készült, és megszorul anyagilag. Ilyenkor szerencsés esetben a munkáltatónkhoz fordulhatunk munkabérelőlegért.

A munkabérelőleget a munkáltató határozza meg, ad vagy nem ad, mennyit ad, milyen feltételekkel. Forrás: Shutterstock

A munkabérelőleget a munkáltató határozza meg, ad vagy nem ad

A munkabérelőleget nem szabályozza a Munka törvénykönyve, így azzal kapcsolatban a döntés a munkáltató kezében van, hogy ad-e, mikor ad, satöbbi. A munkáltatók általában szabályzatban vagy kollektív szerződésben határozzák meg a fizetési előleg feltételeit. Például, hogy milyen feltételekkel adható munkabérelőleg, jár-e próbaidő alatt, és a munkaviszony megszűnése esetén a munkavállaló milyen módon köteles visszafizetni az összeget.