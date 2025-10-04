50 perce
A munkabérelőleg jól jön, ha megszorul az ember, de hogyan adható?
Bárkivel előfordulhat, hogy nem tart ki a fizetése a következő hónapig, ekkor jön jól a munkabérelőleg. Vagyis akár több havi fizetést is lehet kérni előre a főnöktől, de nyilván ennek megvannak a maga szabályai. Mennyi a munkabérelőleg maximális összege és hogyan kell intézni?
Van, amikor hirtelen olyan helyzet áll elő – lerobban az autónk, nagyobb összegű büntetésbe futunk bele, elromlik a tévénk és még sorolhatnánk –, amire az ember nem készült, és megszorul anyagilag. Ilyenkor szerencsés esetben a munkáltatónkhoz fordulhatunk munkabérelőlegért.
A munkabérelőleget a munkáltató határozza meg, ad vagy nem ad
A munkabérelőleget nem szabályozza a Munka törvénykönyve, így azzal kapcsolatban a döntés a munkáltató kezében van, hogy ad-e, mikor ad, satöbbi. A munkáltatók általában szabályzatban vagy kollektív szerződésben határozzák meg a fizetési előleg feltételeit. Például, hogy milyen feltételekkel adható munkabérelőleg, jár-e próbaidő alatt, és a munkaviszony megszűnése esetén a munkavállaló milyen módon köteles visszafizetni az összeget.
Tehát első lépésként érdemes a munkahelyi szabályzatot vagy kollektív szerződést elolvasni, hogy milyen belső szabályozás vonatkozik a munkabér előleg felvételére az adott munkahelyen.
A munkabérelőleg maximális összege
A munkabér előleg valójában egy kamatmentes kölcsön. Amikor egy munkáltató munkabérelőleget ad, az olyan, mintha kamatmentes kölcsönt adna a dolgozónak. A törvény szerint, ha valaki kamatmentes kölcsönt kap, akkor elvileg a kamatkedvezmény (az, hogy nem kell kamatot fizetnie) jövedelemnek számítana, és ezért adót kellene fizetni.
Akkor nem kell utána adót fizetni, ha: az előleg visszafizetése (levonása a munkabérből) maximum hat hónapon belül megtörténik, ha az összege nem magasabb a mindenkori minimálbér ötszörösénél, ami idén 5-ször 290 800 azaz 1 454 000 forint. Ha tehát a munkabér előleg összege 1 454 000 forint alatt van, és 6 hónapon belül levonják a dolgozói bérből, akkor nem számít jövedelemnek és nem kell utána SZJA-t, illetve járulékot fizetni.
Ha viszont nagyobb az összeg vagy hosszabb a futamidő, akkor a „megspórolt kamatot” jövedelemként kezelik, és adózni kell utána.
Hogyan kell kérni munkabér előleget?
Abban az esetben, ha a munkahelyi szabályzatban vagy kollektív szerződésben szerepel erre vonatkozó előírás, akkor azt kell követni. De egyébként nincs külön nyomtatvány, ami kifejezetten munkabérelőleg igényléshez lenne kitalálva. A fizetési előleghez jellemzően nincs egyetlen, egységes nyomtatvány – írja a hrportal.hu.
Általában elég egy egyszerű kérelem, amelyben a munkavállaló leírja, hogy mekkora előleget szeretne kérni és leír egy rövid indoklást hozzá.
Ezt követően a munkahely engedélyezi az előleg kifizetését. Ilyenkor készül egy visszafizetési nyilatkozat is, ami arról szól, hogy a munkavállaló vállalja az előleg visszafizetését.