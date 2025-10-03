Muskátli teleltetés: így vészelje át virágzóan a telet!

A muskátli az egyik legnépszerűbb balkonnövény, amelyet színes virágai és hosszú virágzási ideje miatt sokan választanak. Bár általában egynyáriként tekintünk rá, valójában évelő növény, így megfelelő teleltetéssel akár évről évre újból virágoztatható. A muskátli teleltetéshez azonban odafigyelés és néhány alapvető lépés szükséges, hogy egészségesen vészelje át a telet, és tavasszal újra pompás virágokat hozzon.

Muskátli teleltetés, hogy kedvencünk tavasszal újra pompázhasson. Forrás: Shutterstock

Mikor kezdjük el a muskátli teleltetést?

A muskátli enyhébb fagyokat, a mínusz 1-3 Celsius-fokos hőmérsékletet még elviseli, de tartós hideg előtt mindenképp be kell vinni egy fedett, szélárnyékos helyre. Október vége felé, amikor a hőmérséklet tartósan 0 fok alá süllyed, érdemes elkezdeni a teleltetés előkészítését. Enyhe ősz esetén a növény akár november közepéig is maradhat kint, de mindig figyeljünk az időjárás-előrejelzésre, hogy időben cselekedhessünk.