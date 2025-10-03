57 perce
Muskátli teleltetés: így vészelje át virágzóan a telet!
Hamarosan itt az ideje felkészíteni a hideg időkre kedvenc növényünket. A muskátli teleltetéshez néhány apró lépés kell, hogy tavasszal újra virágba boruljon.
A muskátli az egyik legnépszerűbb balkonnövény, amelyet színes virágai és hosszú virágzási ideje miatt sokan választanak. Bár általában egynyáriként tekintünk rá, valójában évelő növény, így megfelelő teleltetéssel akár évről évre újból virágoztatható. A muskátli teleltetéshez azonban odafigyelés és néhány alapvető lépés szükséges, hogy egészségesen vészelje át a telet, és tavasszal újra pompás virágokat hozzon.
Mikor kezdjük el a muskátli teleltetést?
A muskátli enyhébb fagyokat, a mínusz 1-3 Celsius-fokos hőmérsékletet még elviseli, de tartós hideg előtt mindenképp be kell vinni egy fedett, szélárnyékos helyre. Október vége felé, amikor a hőmérséklet tartósan 0 fok alá süllyed, érdemes elkezdeni a teleltetés előkészítését. Enyhe ősz esetén a növény akár november közepéig is maradhat kint, de mindig figyeljünk az időjárás-előrejelzésre, hogy időben cselekedhessünk.
Mediterrán hangulat, új facsemeték: így szépül Szekszárd (videó)
A teleltetés előtt érdemes eltávolítani az összes virágot, virágszárat és bimbót, mert ezek a részek a tél során felesleges energiát vonnak el a növénytől és növelhetik a betegségek kockázatát. Szintén fontos a száradt és sárgult levelek eltávolítása, ami megelőzi a gombás fertőzéseket és a kártevők elszaporodását. A megnyúlt ágakat is vissza kell metszeni: az álló- és parasztmuskátlik esetében kb. 10-15 centiméterre, hogy a növény kevesebb energiát igényeljen a téli időszakban.
Hol teleltessük a muskátlit?
A muskátli teleltetésére ideális egy fagymentes, hűvös helyiség 4-10 fok között, például pince, garázs vagy előszoba. Itt a növény nyugalmi állapotban marad, és csak kéthetente egyszer kell öntözni annyira, hogy a talaj ne száradjon ki teljesen. A futómuskátli viszont jobban érzi magát világosabb, mérsékelten melegebb helyen (10-15 fok), például egy ablak közelében lévő lépcsőházban vagy világos pincében.
Fontos, hogy a muskátli minimális öntözést kapjon: az álló muskátlit kéthetente, míg a futómuskátlit akár gyakrabban is lehet öntözni, de ügyeljünk, hogy a talaj sose legyen túl nedves, mert az gyökérpusztuláshoz vezethet. Ha a gyökerek elrohadnak, tavasszal nehezen fog a növény regenerálódni, és a virágzás is elmaradhat.
Összességében a muskátli teleltetése nem bonyolult, de odafigyelést igényel. Ha időben és megfelelő módon készítjük elő, és a teleltetés alatt is gondoskodunk róla, akkor évről évre gyönyörű virágokkal örvendeztet meg minket.