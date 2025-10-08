október 8., szerda

Árulkodik a kipufogó füstje

37 perce

Szigorodhat a műszaki vizsga a PN-mérés miatt: mutatjuk a részleteket

Címkék#benzines#dízelmotoros autó#pn#részecskeszám

Új tervezettel állt elő az Európai Unió, amely szerint nemcsak a régebbi besorolású dízelmotoros autókra, de a benzinesekre is kiterjesztenék a műszaki vizsgák során az úgynevezett PN-mérést – azaz a részecskeszám határérték-mérést. Ha ezt bevezetik, akkor nálunk a műszaki vizsga alatt minden második kocsit ki kellene vonni a forgalomból – mondta az egyik autószervíz vezetője.

Mauthner Ilona

Új tervezettel állt elő az Európai Unió, amelynek értelmében kiterjesztenék a műszaki vizsgák során az úgynevezett PN – vagyis részecskeszám határérték – mérést. Az elképzelés szerint a mérést a dízelmotoros autók mellett a benzines típusokra is kiterjesztenék – derül ki a Totalcar beszámolójából. Ha ez megtörténik, a műszaki vizsga az eddiginél sokkal többe kerül, vagy minden második autó nem vehet majd részt a forgalomban.

Többe kerül a műszaki vizsga ha bevezetik a PN-mérést
Nagyon megszigorodhat a műszaki vizsga, ha bevezetik a PN-mérést, és sokkal többe is kerül az autó tulajdonosának
Fotó: Bencsik Ádám/VG

Így szigorodhat a műszaki vizsga, ha bevezetik a PN-mérést

A részecskeszám határérték-mérést Németországban 2023 óta alkalmazzák az Euro 6/VI környezetvédelmi osztályba tartozó dízel járművek vizsgálata során, és az eddigi megoldásokhoz képest sokkal részletesebb képet ad arról, hogy egészen pontosan milyen anyagok vannak a kipufogógázban.

A német tapasztalatok szerint ugyanakkor a mérés gyakran még az öt évnél fiatalabb dízel járműveket is kiszűri. Ez komoly nehézséget okozott a Ford számára is, a gyártónak nemrég 164 ezer járművet kellett visszahívnia Németországba, miután az idő előtt elöregedő DPF-ükkel nem tudták teljesíteni a normákat. Az öt évnél fiatalabb járművek kettő, míg a tíz évnél idősebb járművek hat százaléka hibás, és ezt a mérés kimutatja.

A kipufogóban jól látszik, ha magas a részecskeszám

– Ha a részecskeszám határérték magas, az a kipufogóban is jól látszik, nagy mennyiségű fekete füsttel, amikor kevés van benne, akkor szemmel nem látható. Minél szigorúbb a környezetvédelmi előírás, annak kevesebbnek kell lenni a részecskeszámnak. A megyei közlekedési hatóság már vásárolt egy olyan eszközt, mellyel mérni tudják a részecskeszámokat – mondta Plesz Imre, a szekszárdi Frontautó Kft. cégvezetője.

– Egy eszköz nyilván nagyon kevés ahhoz, hogy ellenőrizni tudna minden közlekedő gépkocsit. De ha mérné, nagy bajban lennének a sofőrök, ugyanis minden második autót emiatt ki kellene vonni a forgalomból. Ennek oka, hogy a hazai forgalomban lévő autóknak 15 év az átlagéletkora. Az újak még biztosan hoznák az elvárást, de az idősebb autók már nem. Ezen persze lehetne változtatni a műszaki vizsga előtt, de – hogy tudja majd az autó az alacsony részecskeszám határértéket – az olyan sokba kerülne, hogy nem biztos, hogy a tulajdonosnak az megérné – mondta Plesz Imre.

Még tart a vita, hónapokat is igényelhet a változás

Az unióban is vita van a PN-mérésről, mert a szakmai szervezetek szerint, a mérés bevezetésével olyan alkatrészek – például részecskeszűrő – cseréjére kényszerítenék a tulajdonosokat, amelyek nagyon komoly költséget jelentenek.

Azzal viszont mindhárom érintett szakmai szervezet egyetért, hogy a PN-mérést érdemes bevezetni a benzinüzemű járművek esetében is. Mindezek ellenére nem kell attól tartani, hogy hirtelen megváltozik a műszaki vizsgák menete. Még ha sikerül is tisztázni a megfelelő jogszabályi kereteket, a műszerek gyártóinak új eszközöket és szoftvereket kell tervezniük, így a folyamat hosszú hónapokat is igénybe vehet.

 

