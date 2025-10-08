Szigorodhat a műszaki vizsga a PN-mérés miatt: mutatjuk a részleteket

Új tervezettel állt elő az Európai Unió, amelynek értelmében kiterjesztenék a műszaki vizsgák során az úgynevezett PN – vagyis részecskeszám határérték – mérést. Az elképzelés szerint a mérést a dízelmotoros autók mellett a benzines típusokra is kiterjesztenék – derül ki a Totalcar beszámolójából. Ha ez megtörténik, a műszaki vizsga az eddiginél sokkal többe kerül, vagy minden második autó nem vehet majd részt a forgalomban.

Nagyon megszigorodhat a műszaki vizsga, ha bevezetik a PN-mérést, és sokkal többe is kerül az autó tulajdonosának

Fotó: Bencsik Ádám/VG

Így szigorodhat a műszaki vizsga, ha bevezetik a PN-mérést

A részecskeszám határérték-mérést Németországban 2023 óta alkalmazzák az Euro 6/VI környezetvédelmi osztályba tartozó dízel járművek vizsgálata során, és az eddigi megoldásokhoz képest sokkal részletesebb képet ad arról, hogy egészen pontosan milyen anyagok vannak a kipufogógázban.

A német tapasztalatok szerint ugyanakkor a mérés gyakran még az öt évnél fiatalabb dízel járműveket is kiszűri. Ez komoly nehézséget okozott a Ford számára is, a gyártónak nemrég 164 ezer járművet kellett visszahívnia Németországba, miután az idő előtt elöregedő DPF-ükkel nem tudták teljesíteni a normákat. Az öt évnél fiatalabb járművek kettő, míg a tíz évnél idősebb járművek hat százaléka hibás, és ezt a mérés kimutatja.