Mutatjuk, mikor adják át az M6 utolsó szakaszát

Régóta vártunk már rá, de végre közel a pillanat, hiszen október első felében megnyílhat a horvát autópálya-szakasz a magyar határnál. A sztrádanyitás néhány hetet késett, de a beruházás elkészülte új fejezetet indíthat a térség közlekedésében. Mint azt a Bama.hu korábban már megírta, a a Budapestről induló és Pélmonostoron, Eszéken, valamint Szarajevón keresztül az Adriai-tengerig futó autópálya horvátországi szakasza már korábban elkészült, az utolsó öt kilométert, amely Pélmonostortól a magyar határig húzódik, július végén fejezték be a horvátok.

Forrás: Magyar Építők

A horvát sajtóban arról számoltak be, hogy az elkészült beruházás műszaki átadás-átvétele is megtörtént, így az ünnepélyes átadásra október 6-án, 13:30-kor számíthatunk.

A hétfői sztrádanyitásról bővebben a Bama.hu-n olvashat.