Borzalmas dolgot állít a Nagydorogon meggyilkolt csecsemő nagyanyja a gyermek apjáról! Ezt nyilatkozta a megtört Olga
Felfoghatatlan tragédia árnyékolja be a Tolna vármegyei falut: egy mindössze néhány hetes kisfiút holtan találtak meg augusztus 20-án, miután édesanyja, a 25 éves Viktória bejelentette, hogy gyermeke eltűnt. A rendőrségi vizsgálat gyorsan egyértelművé tette, hogy idegenkezűség okozta a csecsemő halálát. Az anya jelenleg előzetes letartóztatásban van, a nyomozás gyilkosság gyanúja miatt folyik. A nagydorogi csecsemőgyilkosság óta a család teljesen széthullott, és most először megszólalt a megtört nagymama, Olga, aki portálunknak fájdalmas részleteket osztott meg arról, milyen helyzetbe került a tragédia után.
Olga elmondása szerint a nagydorogi csecsemőgyilkosságot követő első napokban lánya párja, a kis Zalánka édesapja, Attila is velük lakott, miután Viktóriát őrizetbe vették.
Elhagyta őket Zalánka édesapja
A férfi próbálta segíteni a családot, de rövid idő alatt elköltözött, és nem tért vissza többé. A nagymama szerint ez nemcsak anyagilag, hanem lelkileg is összeomlást hozott számára.
Attila elhagyott bennünket. Nem akar segíteni Viktórián, nem vállal semmilyen anyagi felelősséget. Egyedül maradtam, miközben a lányom börtönben van, és a kis unokám sincs többé
– mondta könnyeivel küszködve a megtört asszony.
Olga elismeri, hogy lánya hibázhatott, de szerinte senki sem tudja elképzelni, min ment keresztül az a fiatal anya, aki a gyermekével egyedül maradt, miközben a férfi dolgozott. „A lányom összeomlott, kétségbeesett volt, de soha nem hittem volna, hogy ilyesmi megtörténhet. Most mégis börtönben ül, és a családunk darabokra hullott” – fogalmazott.
Attila azt mondja, nem tud együttélni a nagydorogi csecsemőgyilkossággal
Attila viszont másként látja a történteket. A férfi a Borsnak elismerte, hogy elköltözött közös otthonukból, mert képtelen volt feldolgozni a történteket.
A szörnyűség után elköltöztem a Viktóriával és Zalánkával közös otthonomból. Képtelen voltam azok között a falak között maradni, ahol utoljára a karomban tartottam a fiamat. Reggel még elköszöntem tőle, megöleltem és a szemébe néztem, majd a nemzeti ünnep ellenére dolgozni mentem, hogy mindent megadhassak a családomnak
– idézte fel megtörten. A férfi azóta is az építőiparban dolgozik, de elmondása szerint a gyászt sem a munka, sem az idő múlása nem enyhíti. „Próbálnám elterelni a figyelmemet, de képtelen vagyok rá. A kisfiamnak nagyon sok mindent, ruhácskákat és kisebb játékokat is megvettem. Ezeket elhoztam magammal az új lakóhelyemre, mert nem tudok tőlük megválni” – tette hozzá.
A rendőrség szerint Viktória ölte meg a csecsemőt
A tragédia háttere egyelőre nem teljesen tisztázott. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálata még tart, a bíróság többször is meghosszabbította Viktória letartóztatását. Az ügy részleteiről csak szűkszavúan nyilatkoznak, de annyi biztos, hogy a csecsemő halálát nem baleset okozta. A helyieket megrázta az eset, sokan még mindig nem tudják elhinni, hogy ilyen történhetett a nyugodt, összetartó településen.
A nagydorogi csecsemőgyilkosság mára nemcsak egy borzalmas bűntény története, hanem egy család tragédiájáé is. Egy anya a rácsok mögött, egy apa, aki elmenekült a fájdalom elől, és egy nagymama, aki próbál túlélni mindent, amit emberileg alig lehet. Olga szerint lánya sosem volt gonosz, csak elveszett, és most már senki sem tudja visszahozni azt, amit elvesztettek.
„Csak azt szeretném, ha egyszer kiderülne az igazság. És hogy Zalánka tudná odafentről, hogy nem felejtettük el” – mondta elcsukló hangon a nagymama.