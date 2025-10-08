Borzalmas dolgot állít a Nagydorogon meggyilkolt csecsemő nagyanyja a gyermek apjáról! Ezt nyilatkozta a megtört Olga

Olga elismeri, hogy lánya hibázhatott, de szerinte senki sem tudja elképzelni, min ment keresztül az a fiatal anya, aki a gyermekével egyedül maradt, miközben a férfi dolgozott. „A lányom összeomlott, kétségbeesett volt, de soha nem hittem volna, hogy ilyesmi megtörténhet. Most mégis börtönben ül, és a családunk darabokra hullott” – fogalmazott.

Attila azt mondja, nem tud együttélni a nagydorogi csecsemőgyilkossággal

Attila viszont másként látja a történteket. A férfi a Borsnak elismerte, hogy elköltözött közös otthonukból, mert képtelen volt feldolgozni a történteket.

A szörnyűség után elköltöztem a Viktóriával és Zalánkával közös otthonomból. Képtelen voltam azok között a falak között maradni, ahol utoljára a karomban tartottam a fiamat. Reggel még elköszöntem tőle, megöleltem és a szemébe néztem, majd a nemzeti ünnep ellenére dolgozni mentem, hogy mindent megadhassak a családomnak

– idézte fel megtörten. A férfi azóta is az építőiparban dolgozik, de elmondása szerint a gyászt sem a munka, sem az idő múlása nem enyhíti. „Próbálnám elterelni a figyelmemet, de képtelen vagyok rá. A kisfiamnak nagyon sok mindent, ruhácskákat és kisebb játékokat is megvettem. Ezeket elhoztam magammal az új lakóhelyemre, mert nem tudok tőlük megválni” – tette hozzá.