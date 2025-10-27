október 27., hétfő

A közösség ereje

1 órája

Különös történetek a faluból – kiderült, mi történt a régi gémeskúttal

Címkék#gémeskút#Nagyszékely#összefogás

Példaértékű összefogással állították helyre a Nagyszékelyben néhány éve ledőlt gémeskutat. A nagyszékelyi gémeskút ünnepélyes felavatása is megtörtént.

Brunner Mónika

A nagyszékelyi gémeskút felújításáról a település önkormányzati lapja októberi számában írtak.

Példaértékű összefogással állították helyre a Nagyszékely elején található, egy-két éve ledőlt gémeskutat. Ünnepélyesen felavatták. nagyszékelyi gémeskút Fotó: Facebook/ Nagyszékelyhez Kötődők Baráti Köre
Itt látható a munkálatok egy része. A nagyszékelyi gémeskút újra szép lett, méltó régi nagy híréhez Fotó: Facebook/Nagyszékelyhez Kötődők Baráti Köre 

Nagyszékelyi gémeskút

Az önkormányzati lapban kiemelték, a közösség összefogása példaértékű volt, a munkálatokhoz a polgármesteri hivatal is hozzájárult. A gémeskút ünnepélyes felavatása 2025. szeptember végén történt, ekkor a kiegészítő elemek is a helyükre kerültek. A faluból sokan érkeztek az ünnepre,  személyes történetekkel tették meghittebbé az eseményt: gyerekkori emlékeket idéztek fel, amelyek a kúthoz is kötődtek. A próbamerítés során kiderült, hogy a gém tökéletesen működik, az első vödör víz szép tiszta volt, bár nem ivóvíz-minőségű. A kút további tisztítást igényel, és a víz bevizsgálása is szükséges. A helyszínen még több munka vár elvégzésre. A nagyszékelyi közösség bízik benne, hogy a további fejlesztésekhez is összefognak azok, akik szívükön viselik a falu értékeinek megőrzését. A kút helyreállításáról a további fotók itt tekinthetők meg.

 

