Különös történetek a faluból – kiderült, mi történt a régi gémeskúttal

Itt látható a munkálatok egy része. A nagyszékelyi gémeskút újra szép lett, méltó régi nagy híréhez Fotó: Facebook/Nagyszékelyhez Kötődők Baráti Köre

Nagyszékelyi gémeskút

Az önkormányzati lapban kiemelték, a közösség összefogása példaértékű volt, a munkálatokhoz a polgármesteri hivatal is hozzájárult. A gémeskút ünnepélyes felavatása 2025. szeptember végén történt, ekkor a kiegészítő elemek is a helyükre kerültek. A faluból sokan érkeztek az ünnepre, személyes történetekkel tették meghittebbé az eseményt: gyerekkori emlékeket idéztek fel, amelyek a kúthoz is kötődtek. A próbamerítés során kiderült, hogy a gém tökéletesen működik, az első vödör víz szép tiszta volt, bár nem ivóvíz-minőségű. A kút további tisztítást igényel, és a víz bevizsgálása is szükséges. A helyszínen még több munka vár elvégzésre. A nagyszékelyi közösség bízik benne, hogy a további fejlesztésekhez is összefognak azok, akik szívükön viselik a falu értékeinek megőrzését. A kút helyreállításáról a további fotók itt tekinthetők meg.