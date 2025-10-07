Napközbeni leállás jön az egyik nagy banknál

Október 10-én este 10 órától másnap délig, valamint október 28-án este 10 órától másnap hajnali 3 óráig rendszerfejlesztési munkát végeznek az Erste Banknál, amely a szolgáltatások működését befolyásolja.

Az Erste elnézést kér a kellemetlenségekért ügyfeleitől, és egy listát is közzétett azokról a szolgáltatásokról, amelyek a fent említett időszakban fejlesztés miatt nem lesznek elérhetőek.

Nem elérhető szolgáltatások: George App és Web, Internetes vásárlás (csak 10.10. 22:00 és 10.11. 12:00 között), azonnali átutalások indítása azonnali átutalások fogadása (csak 10.11. 00:00 – 10.11. 04:00 között), Erste TeleBank, Vállalati NetBank, Electra, Erste Business MobilBank, SMS szolgáltatások.

A bank közleményében hozzáteszi: „A tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek.”