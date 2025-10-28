Karbantartás
2 órája
Ne lepődjön meg, ha azt tapasztalja, hogy zavaros, klóros a víz
A szolgáltató figyelmezteti a lakosságot.
A víztározó medencék fertőtlenítése és mosása miatt a víz időszakosan zavarossá és enyhén klórossá válhat Dunakömlődön 2025. október 28-án és 29-én, vagyis kedden és szerdán.
Vízszolgáltatás szüneteltetésére nem kell számítani, viszont a magasabb pontokon nyomás ingadozás előfordulhat – írta közleményében a szolgáltató Mezőföldvíz Kft.
